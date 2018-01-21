Онлайн - Анетт Контавейт - Сара Соррибес

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анетт Контавейт - Сара Соррибес на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.