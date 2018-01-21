U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Контавейт VS С.Соррибес
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Анетт Контавейт - Сара Соррибес
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анетт Контавейт - Сара Соррибес на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анетт
Контавейт
Контавейт
Эстония
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)65
- Возраст23
WTA рейтинг21
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Сара
Соррибес
Соррибес
Испания
- Рост (м)1.76
- Вес (кг)69
- Возраст22
WTA рейтинг83
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