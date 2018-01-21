U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Контавейт VS С.Соррибес

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Анетт Контавейт - Сара Соррибес

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анетт Контавейт - Сара Соррибес на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анетт Контавейт
Анетт
Контавейт
ЭстонияЭстония
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
21
Последние матчи
Больше матчей
Сара Соррибес
Сара
Соррибес
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.76
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
83
Последние матчи
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