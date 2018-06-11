U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
Р.Хогенкамп VS Д.Векич
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Рихел Хогенкамп - Донна Векич
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Рихел Хогенкамп - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Рихел
Хогенкамп
Хогенкамп
Нидерланды
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)51
- Возраст27
WTA рейтинг207
Последние матчи
WTA Хертогенбош
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Ван Эйтванк✓
6
6
Р.Хогенкамп
1
2
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Шарапова✓
6
4
6
Р.Хогенкамп
1
6
3
WTA Прага
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Александрова✓
77
6
Р.Хогенкамп
65
1
WTA Лугано
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Саснович✓
77
6
Р.Хогенкамп
64
0
Кубок Федерации Одиночки
Одиночный разряд
Мировая лига
В.Уильямс✓
7
6
Р.Хогенкамп
5
1
Больше матчей
Донна
Векич
Векич
Хорватия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)64
- Возраст23
WTA рейтинг23
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
В.Уильямс✓
2
6
6
Д.Векич
6
3
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич✓
6
7
В.Азаренко
2
5
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
4
3
Д.Векич✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич
64
3
С.Кузнецова✓
77
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Киз
6
65
65
Д.Векич✓
3
77
77
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое