U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Полуфинал

... VS ...

5 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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U.S. Open Женщины - 05 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем ... - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 05 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

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