U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 4-й раунд
Э.Свитолина VS М.Киз
1 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элина Свитолина - Мэдисон Киз
U.S. Open Женщины - 01 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - Мэдисон Киз на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 01 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг5
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина✓
6
6
Д.Ястремская
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0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина✓
6
6
В.Уильямс
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4
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Одиночный разряд
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6
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Одиночный разряд
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Э.Свитолина
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Одиночный разряд
Второй раунд
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6
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4
1
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Мэдисон
Киз
Киз
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг9
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кенин
3
5
М.Киз✓
6
7
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77
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Киз✓
7
6
С.Кенин
5
4
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