U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 1/4 финала
Б.Бенчич VS Д.Векич
4 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Белинда Бенчич - Донна Векич
U.S. Open Женщины - 04 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Белинда Бенчич - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 04 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Белинда
Бенчич
Бенчич
Швейцария
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)63
- Возраст22
WTA рейтинг12
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Н.Осака
5
4
Б.Бенчич✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Контавейт
A
Б.Бенчич✓
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне
4
6
2
Б.Бенчич✓
6
1
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Минелла
3
2
Б.Бенчич✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Азаренко✓
6
1
Б.Бенчич
4
0
A
Больше матчей
Донна
Векич
Векич
Хорватия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)64
- Возраст23
WTA рейтинг23
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Д.Векич✓
65
7
6
Ю.Гёргес
77
5
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ю.Путинцева
4
1
Д.Векич✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Канепи
5
3
Д.Векич✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Хогенкамп
64
3
Д.Векич✓
77
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
В.Уильямс✓
2
6
6
Д.Векич
6
3
3
Больше матчей
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