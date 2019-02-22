Онлайн - Белинда Бенчич - Донна Векич

U.S. Open Женщины - 04 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Белинда Бенчич - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 04 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.