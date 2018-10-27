U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Бадоса VS К.Бертенс
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Паула Бадоса - Кики Бертенс
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Паула Бадоса - Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Паула
Бадоса
Бадоса
Испания
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг91
Последние матчи
WTA Палермо
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Бертенс✓
6
7
П.Бадоса
1
5
WTA Палермо
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рус
2
1
П.Бадоса✓
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Столлар
1
3
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5
64
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77
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Кики
Бертенс
Бертенс
Нидерланды
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)74
- Возраст27
WTA рейтинг7
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
3
6
64
В.Уильямс✓
6
3
77
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Андрееску✓
6
67
6
К.Бертенс
1
79
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WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Ди Лоренцо
2
1
К.Бертенс✓
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Финал
К.Бертенс
63
2
Д.Тайхманн✓
77
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Бертенс✓
6
7
П.Бадоса
1
5
Больше матчей
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