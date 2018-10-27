U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Бадоса VS К.Бертенс

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Паула Бадоса - Кики Бертенс

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Паула Бадоса - Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Паула Бадоса
Паула
Бадоса
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
91
Последние матчи
Больше матчей
Кики Бертенс
Кики
Бертенс
НидерландыНидерланды
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
7
Последние матчи
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