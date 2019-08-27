U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 1/4 финала
С.Уильямс VS Ц.Ван
4 сентября 2019 г. Начало после 01:00
Arthur Ashe Stadium
Матч
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Онлайн - Серена Уильямс - Цян Ван
U.S. Open Женщины - 04 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Серена Уильямс - Цян Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:00 04 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Серена
Уильямс
Уильямс
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)72
- Возраст37
WTA рейтинг8
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
П.Мартич
3
4
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Одиночный разряд
3-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
К.Мухова
3
2
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Одиночный разряд
Второй раунд
С.Уильямс✓
5
6
6
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3
С.Уильямс
1
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Цян
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)60
- Возраст27
WTA рейтинг18
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Ц.Ван✓
6
6
Э.Барти
2
4
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Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Ферро
61
3
Ц.Ван✓
77
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Ван Эйтванк
5
4
Ц.Ван✓
7
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
К.Доулхайд
4
4
Ц.Ван✓
6
6
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Одиночный разряд
Полуфинал
Ц.Ван
6
4
66
К.Джорджи✓
4
6
78
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