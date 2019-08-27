U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 1/4 финала

С.Уильямс VS Ц.Ван

4 сентября 2019 г. Начало после 01:00

Arthur Ashe Stadium
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Онлайн - Серена Уильямс - Цян Ван

U.S. Open Женщины - 04 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Серена Уильямс - Цян Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 01:00 04 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Серена Уильямс
Серена
Уильямс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    37
WTA рейтинг
8
Последние матчи
Больше матчей
Цян Ван
Цян
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
18
Последние матчи
Больше матчей

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