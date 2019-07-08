U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

Л.Дэвис VS Э.Барти

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Лорен Дэвис - Эшли Барти

U.S. Open Женщины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лорен Дэвис - Эшли Барти на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лорен Дэвис
Лорен
Дэвис
СШАСША
  • Рост (м)
    1.57
  • Вес (кг)
    55
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
73
Последние матчи
Больше матчей
Эшли Барти
Эшли
Барти
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.66
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
2
Последние матчи
Больше матчей

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