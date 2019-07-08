U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
Л.Дэвис VS Э.Барти
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Лорен Дэвис - Эшли Барти
U.S. Open Женщины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лорен Дэвис - Эшли Барти на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лорен
Дэвис
Дэвис
США
- Рост (м)1.57
- Вес (кг)55
- Возраст25
WTA рейтинг73
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Дэвис✓
7
6
Ю.Ларссон
5
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Уильямс✓
7
6
Л.Дэвис
5
2
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Пегула✓
6
77
Л.Дэвис
2
62
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Дэвис✓
5
6
6
С.Кенин
7
3
4
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Бушар
1
2
Л.Дэвис✓
6
6
Больше матчей
Эшли
Барти
Барти
Австралия
- Рост (м)1.66
- Вес (кг)62
- Возраст23
WTA рейтинг2
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс
6
3
2
Э.Барти✓
1
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
2
4
С.Кузнецова✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Барти✓
5
6
6
М.Саккари
7
2
0
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти✓
4
7
7
А.Контавейт
6
5
5
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Барти✓
6
6
М.Шарапова
4
1
Больше матчей
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