U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд
К.Возняцки VS Б.Андрееску
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Каролин Возняцки - Бьянка Андрееску
U.S. Open Женщины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Возняцки - Бьянка Андрееску на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролин
Возняцки
Возняцки
Дания
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)65
- Возраст29
WTA рейтинг19
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Возняцки✓
4
6
6
Д.Коллинс
6
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки✓
1
7
6
Я.Ван
6
5
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ястремская✓
6
6
К.Возняцки
4
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Возняцки
6
3
4
И.Швёнтек✓
1
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки✓
6
6
Ю.Путинцева
4
2
Больше матчей
Бьянка
Андрееску
Андрееску
Канада
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)60
- Возраст19
WTA рейтинг15
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Флипкенс
3
5
Б.Андрееску✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Волынец
2
4
Б.Андрееску✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Финал
Б.Андрееску✓
3
С.Уильямс
1
A
WTA Торонто
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Кенин
4
65
Б.Андрееску✓
6
77
WTA Торонто
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова
0
6
4
Б.Андрееску✓
6
2
6
Больше матчей
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