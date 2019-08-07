U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд

К.Возняцки VS Б.Андрееску

31 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Каролин Возняцки - Бьянка Андрееску

U.S. Open Женщины - 31 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Возняцки - Бьянка Андрееску на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролин Возняцки
Каролин
Возняцки
ДанияДания
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
19
Последние матчи
Больше матчей
Бьянка Андрееску
Бьянка
Андрееску
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
15
Последние матчи
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