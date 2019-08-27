U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 4-й раунд
С.Уильямс VS П.Мартич
1 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Серена Уильямс - Петра Мартич
U.S. Open Женщины - 01 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Серена Уильямс - Петра Мартич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 01 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Серена
Уильямс
Уильямс
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)72
- Возраст37
WTA рейтинг8
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
К.Мухова
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2
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Одиночный разряд
Второй раунд
С.Уильямс✓
5
6
6
К.Макнелли
7
3
1
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Одиночный разряд
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Финал
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3
С.Уильямс
1
A
WTA Торонто
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Бузкова
6
3
3
С.Уильямс✓
1
6
6
Больше матчей
Петра
Мартич
Мартич
Хорватия
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)63
- Возраст28
WTA рейтинг22
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич✓
6
6
А.Севастова
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А.Богдан
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П.Мартич✓
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Т.Зиданшек
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Первый раунд
А.Соболенко✓
6
6
П.Мартич
1
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WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич
4
5
Ф.Ди Лоренцо✓
6
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