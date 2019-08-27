Онлайн - Серена Уильямс - Петра Мартич

U.S. Open Женщины - 01 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Серена Уильямс - Петра Мартич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 01 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.