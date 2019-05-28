U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Крунич VS А.Остапенко
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Александра Крунич - Алена Остапенко
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александра Крунич - Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Александра
Крунич
Крунич
Сербия
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)55
- Возраст26
WTA рейтинг97
Последние матчи
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс✓
6
6
А.Крунич
3
1
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Пьери
2
3
А.Крунич✓
6
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Бегу✓
7
6
А.Крунич
5
1
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Мухова✓
7
6
А.Крунич
5
2
WTA Хертогенбош
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Флипкенс✓
6
3
6
А.Крунич
3
6
1
Больше матчей
Алена
Остапенко
Остапенко
Латвия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)68
- Возраст22
WTA рейтинг77
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Остапенко
2
77
3
Ю.Путинцева✓
6
63
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Бузкова✓
6
6
А.Остапенко
2
2
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко✓
6
2
6
А.Павлюченкова
2
6
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WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
3
3
А.Остапенко✓
6
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
А.Остапенко
2
1
Б.Пера✓
6
6
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