U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Крунич VS А.Остапенко

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Александра Крунич - Алена Остапенко

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александра Крунич - Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Александра Крунич
Александра
Крунич
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    55
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
97
Последние матчи
Больше матчей
Алена Остапенко
Алена
Остапенко
ЛатвияЛатвия
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
77
Последние матчи
Больше матчей

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