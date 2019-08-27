U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд
С.Уильямс VS ...
30 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Серена Уильямс - ...
U.S. Open Женщины - 30 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Серена Уильямс - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 30 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Серена
Уильямс
Уильямс
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)72
- Возраст37
WTA рейтинг8
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Уильямс✓
5
6
6
К.Макнелли
7
3
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Уильямс✓
6
6
М.Шарапова
1
1
WTA Торонто
Одиночный разряд
Финал
Б.Андрееску✓
3
С.Уильямс
1
A
WTA Торонто
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Бузкова
6
3
3
С.Уильямс✓
1
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Уильямс✓
6
6
Н.Осака
3
4
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