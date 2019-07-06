U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Потапова VS К.Гауфф
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Анастасия Потапова - Кори Гауфф
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Потапова - Кори Гауфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анастасия
Потапова
Потапова
Россия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст18
WTA рейтинг72
Последние матчи
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Синякова✓
6
3
А.Потапова
0
0
A
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Ван Эйтванк
6
4
2
А.Потапова✓
4
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Бенчич✓
6
6
А.Потапова
2
1
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Севастова✓
6
6
А.Потапова
4
2
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Тиг
4
6
4
А.Потапова✓
6
0
6
Больше матчей
Кори
Гауфф
Гауфф
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст15
WTA рейтинг140
Последние матчи
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс✓
6
6
К.Гауфф
4
2
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
С.Халеп✓
6
6
К.Гауфф
3
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Херцог
6
67
5
К.Гауфф✓
3
79
7
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гауфф✓
6
6
М.Рыбарикова
3
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Уильямс
4
4
К.Гауфф✓
6
6
Больше матчей
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