U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Потапова VS К.Гауфф

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Анастасия Потапова - Кори Гауфф

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Потапова - Кори Гауфф на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анастасия Потапова
Анастасия
Потапова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    18
WTA рейтинг
72
Последние матчи
Больше матчей
Кори Гауфф
Кори
Гауфф
СШАСША
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    15
WTA рейтинг
140
Последние матчи
Больше матчей

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