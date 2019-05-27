U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

Ф.Ди Лоренцо VS В.Кудерметова

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Франческа Ди Лоренцо - Вероника Кудерметова

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Франческа Ди Лоренцо - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Франческа Ди Лоренцо
Франческа
Ди Лоренцо
СШАСША
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
125
Последние матчи
Больше матчей
Вероника Кудерметова
Вероника
Кудерметова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
51
Последние матчи
Больше матчей

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