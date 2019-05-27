U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Ди Лоренцо VS В.Кудерметова
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Франческа Ди Лоренцо - Вероника Кудерметова
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Франческа Ди Лоренцо - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Франческа
Ди Лоренцо
Ди Лоренцо
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг125
Последние матчи
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Ди Лоренцо
2
1
К.Бертенс✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич
4
5
Ф.Ди Лоренцо✓
6
7
WTA Богота
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Паолини✓
6
3
6
Ф.Ди Лоренцо
2
6
4
WTA Чарльстон
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ди Лоренцо
3
5
А.Большова✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс✓
6
6
Ф.Ди Лоренцо
2
1
Больше матчей
Вероника
Кудерметова
Кудерметова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг51
Последние матчи
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
0
2
Б.Пера✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кудерметова
6
5
2
Р.Питерсон✓
2
7
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Пера
2
3
В.Кудерметова✓
6
6
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Ди Джузеппе✓
2
5
В.Кудерметова
6
4
A
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Рус
2
4
В.Кудерметова✓
6
6
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