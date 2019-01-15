U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Кенин VS Л.Зигемунд
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Софиа Кенин - Лаура Зигемунд
U.S. Open Женщины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Софиа Кенин - Лаура Зигемунд на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Софиа
Кенин
Кенин
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг20
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин✓
77
6
К.Вандевеге
64
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Киз✓
7
6
С.Кенин
5
4
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кенин✓
6
1
2
Н.Осака
4
6
0
A
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина
3
63
С.Кенин✓
6
77
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин✓
6
6
З.Дияс
4
1
Больше матчей
Лаура
Зигемунд
Зигемунд
Германия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)62
- Возраст31
WTA рейтинг90
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фрех
7
3
4
Л.Зигемунд✓
5
6
6
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Зигемунд
6
0
4
М.Бузарнеску✓
3
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Паолини✓
6
6
Л.Зигемунд
1
4
WTA Бухарест
Одиночный разряд
Полуфинал
П.Тиг✓
6
6
Л.Зигемунд
3
1
WTA Бухарест
Одиночный разряд
1/4 финала
И.Бегу
5
2
Л.Зигемунд✓
7
6
Больше матчей
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