U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

С.Кенин VS Л.Зигемунд

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Софиа Кенин - Лаура Зигемунд

U.S. Open Женщины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Софиа Кенин - Лаура Зигемунд на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Софиа Кенин
Софиа
Кенин
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
20
Последние матчи
Больше матчей
Лаура Зигемунд
Лаура
Зигемунд
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
90
Последние матчи
Больше матчей

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