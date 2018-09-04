U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
Л.Цуренко VS К.Флипкенс
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Леся Цуренко - Кирстен Флипкенс
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Леся Цуренко - Кирстен Флипкенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Леся
Цуренко
Цуренко
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)65
- Возраст30
WTA рейтинг40
Последние матчи
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
З.Дияс✓
6
6
Л.Цуренко
4
4
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Ван
3
2
Л.Цуренко✓
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Стрыцова✓
6
6
Л.Цуренко
3
2
WTA Истбурн
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Цуренко✓
6
6
З.Дияс
2
2
WTA Истбурн
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон✓
78
6
Л.Цуренко
66
4
Больше матчей
Кирстен
Флипкенс
Флипкенс
Бельгия
- Рост (м)1.65
- Вес (кг)59
- Возраст33
WTA рейтинг110
Последние матчи
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Сьех✓
6
6
К.Флипкенс
4
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех✓
77
6
К.Флипкенс
63
3
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Одиночный разряд
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Д.Якупович
1
3
К.Флипкенс✓
6
6
WTA Истбурн
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Флипкенс
3
4
К.Возняцки✓
6
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин✓
6
6
К.Флипкенс
2
3
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