U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

Л.Цуренко VS К.Флипкенс

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Леся Цуренко - Кирстен Флипкенс

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Леся Цуренко - Кирстен Флипкенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Леся Цуренко
Леся
Цуренко
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
40
Последние матчи
Больше матчей
Кирстен Флипкенс
Кирстен
Флипкенс
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.65
  • Вес (кг)
    59
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
110
Последние матчи
Больше матчей

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