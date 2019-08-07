U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 4-й раунд
Т.Таунсенд VS Б.Андрееску
2 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Тейлор Таунсенд - Бьянка Андрееску
U.S. Open Женщины - 02 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тейлор Таунсенд - Бьянка Андрееску на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 02 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Тейлор
Таунсенд
Таунсенд
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)77
- Возраст23
WTA рейтинг116
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Т.Таунсенд✓
7
6
С.Кирстя
5
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
6
3
64
Т.Таунсенд✓
2
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Таунсенд✓
3
6
6
К.Козлова
6
3
2
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс✓
3
77
6
Т.Таунсенд
6
65
2
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Родионова
2
3
Т.Таунсенд✓
6
6
Больше матчей
Бьянка
Андрееску
Андрееску
Канада
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)60
- Возраст19
WTA рейтинг15
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Возняцки
4
4
Б.Андрееску✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Флипкенс
3
5
Б.Андрееску✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Волынец
2
4
Б.Андрееску✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Финал
Б.Андрееску✓
3
С.Уильямс
1
A
WTA Торонто
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Кенин
4
65
Б.Андрееску✓
6
77
Больше матчей
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