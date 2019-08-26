U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 1/4 финала
Э.Свитолина VS Й.Конта
3 сентября 2019 г. Начало после 18:00
Arthur Ashe Stadium
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Элина Свитолина - Йоханна Конта
U.S. Open Женщины - 03 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - Йоханна Конта на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 03 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг5
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Э.Свитолина✓
7
6
М.Киз
5
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина✓
6
6
Д.Ястремская
2
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина✓
6
6
В.Уильямс
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Свитолина✓
6
7
У.Осигве
1
5
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина
3
63
С.Кенин✓
6
77
Больше матчей
Йоханна
Конта
Конта
Великобритания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст28
WTA рейтинг16
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Й.Конта✓
61
6
7
К.Плишкова
77
3
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Й.Конта✓
6
6
Ч.Шуай
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Й.Конта✓
6
6
М.Гаспарян
1
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Конта✓
6
4
6
Д.Касаткина
1
6
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Питерсон✓
6
3
7
Й.Конта
3
6
5
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
29/08/2019
Винус взяла кофе-брейк во время матча, но бодрости молотого не хватило для победы над Свитолиной
US Open
Видео
26/08/2019
Касаткина проиграла Конте в первом круге и лишилась статуса первой ракетки России
US Open