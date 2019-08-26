U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 1/4 финала

Э.Свитолина VS Й.Конта

3 сентября 2019 г. Начало после 18:00

Arthur Ashe Stadium
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Онлайн - Элина Свитолина - Йоханна Конта

U.S. Open Женщины - 03 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - Йоханна Конта на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 03 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элина Свитолина
Элина
Свитолина
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
5
Последние матчи
Больше матчей
Йоханна Конта
Йоханна
Конта
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
16
Последние матчи
Больше матчей

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