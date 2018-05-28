U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
Т.Таунсенд VS К.Козлова
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Тейлор Таунсенд - Катерина Козлова
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тейлор Таунсенд - Катерина Козлова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Тейлор
Таунсенд
Таунсенд
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)77
- Возраст23
WTA рейтинг116
Последние матчи
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Катерина
Козлова
Козлова
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг76
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