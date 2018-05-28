U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

Т.Таунсенд VS К.Козлова

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Тейлор Таунсенд - Катерина Козлова

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тейлор Таунсенд - Катерина Козлова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Тейлор Таунсенд
Тейлор
Таунсенд
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
116
Последние матчи
Больше матчей
Катерина Козлова
Катерина
Козлова
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
76
Последние матчи
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