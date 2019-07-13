U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Халеп VS Т.Таунсенд
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Симона Халеп - Тейлор Таунсенд
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Симона Халеп - Тейлор Таунсенд на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Симона
Халеп
Халеп
Румыния
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)60
- Возраст27
WTA рейтинг4
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Халеп✓
6
3
6
Н.Гиббс
3
6
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Киз✓
6
3
7
С.Халеп
1
6
5
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
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6
5
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3
7
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Одиночный разряд
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М.Бузкова✓
6
0
С.Халеп
4
0
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Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кузнецова
2
1
С.Халеп✓
6
6
Больше матчей
Тейлор
Таунсенд
Таунсенд
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)77
- Возраст23
WTA рейтинг116
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Таунсенд✓
3
6
6
К.Козлова
6
3
2
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Второй раунд
К.Бертенс✓
3
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Т.Таунсенд
6
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Г.Мугуруса✓
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Т.Таунсенд
7
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3-й раунд
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2
5
Б.Бенчич✓
6
7
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