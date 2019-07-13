U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

С.Халеп VS Т.Таунсенд

29 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Симона Халеп - Тейлор Таунсенд

U.S. Open Женщины - 29 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Симона Халеп - Тейлор Таунсенд на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Симона Халеп
Симона
Халеп
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
4
Последние матчи
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Тейлор Таунсенд
Тейлор
Таунсенд
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
116
Последние матчи
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