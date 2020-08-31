Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в первом круге US Open сопернице из Украины Марте Костюк со счетом 1:6, 2:6.

Встреча продлилась ровно 1 час. За это время занимающая 70 место в рейтинге WTA Дарья сделала два брейка и пять раз ошиблась на подаче. 137-я ракетка мира Костюк дважды подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов.

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Счет личных встреч оппоненток стал 1:0 в пользу украинки.

  • Во втором раунде US Open Костюк сыграет с победительницей пары Кори Гауфф –Анастасия Севастова.
  • В активе Касаткиной две победы на турнирах WTA. В 2017 году россиянка выиграла турнир в Чарльстоне, а в 2018-м – Кубок Кремля.

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