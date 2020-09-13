«Я не разочарована, это просто больно. Больно проиграть. Вот что это такое. Было близко, я была близка. Но все сложилось не в мою пользу. Я оставила на корте все, что могла. Она выиграла матч. Все похвалы Наоми – она чемпионка. Я подумала, что в третий раз у меня получится, но нужно попробовать еще раз. Вот что я собираюсь сделать», – приводит слова Азаренко с пресс-конференции сайт WTA.