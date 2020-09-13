Белорусская теннисистка Виктория Азаренко уступила в финале US Open. Японка Наоми Осака победила в решающем матче Открытого чемпионата США – 1:6, 6:3, 6:3.
«Я не разочарована, это просто больно. Больно проиграть. Вот что это такое. Было близко, я была близка. Но все сложилось не в мою пользу. Я оставила на корте все, что могла. Она выиграла матч. Все похвалы Наоми – она чемпионка. Я подумала, что в третий раз у меня получится, но нужно попробовать еще раз. Вот что я собираюсь сделать», – приводит слова Азаренко с пресс-конференции сайт WTA.
US Open
🏆Осака второй раз за 3 года выиграла американский «Шлем»
- Для Азаренко это уже третий финал US Open – она уступила в матчах на титул в 2012 и 2013 годах.
- Осака победила на турнире во второй раз за три года.
US Open
Борьба с неравенством закалила Осаку. Она победила в США благодаря BLM
US Open
🏆Осака второй раз за 3 года выиграла американский «Шлем»