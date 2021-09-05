Австралийская теннисистка Эшли Барти проиграла Шелби Роджерс из США и покинула US Open уже после третьего круга.

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Матч продолжался 2 часа 11 минут и завершился со счетом 2:6, 6:1, 6:7(5). Статистика по эйсам – 6-3 в пользу первой ракетки мира. Барти чаще допускала двойные ошибки – 8-1, а также невынужденные – 39-20. Австралийская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, Роджерс – четыре из семи. В рейтинге WTA 26-летняя американка занимает 43-е место.

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В 1/8 US Open Шелби Роджерс сыграет с 18-летней Эммой Радукану из Великобритании.

Лучший результат 26-летней американки на Открытом чемпионате США – выход в четвертьфинал в 2020 году.

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