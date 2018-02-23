Эжени Бушар получит денежную компенсацию за падение в кабинете физиотерапии на US Open-2015

23-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар выиграла суд у Ассоциации тенниса США (USTA). Во время US Open-2015 Эжени поскользнулась и упала в кабинете физиотерапии, который в тот момент не работал, получила сотрясение мозга и досрочно завершила сезон.

Суд Нью-Йорка признал, что USTA виновна в халатности. Ассоциация несет большую часть вины в падении и травме спортсменки. Присяжные отметили, что 25% вины все-таки лежит на теннисистке, сообщает The Guardian.

«Я сделала всего пару шагов по тренировочной комнате, хотела принять ванну со льдом, но поскользнулась и сильно ударилась головой о пол. Со временем обнаружила, что просто лежу и смотрю в потолок. Я какое-то время полежала на полу, и моя кожа начала гореть – это все из-за чистящего средства, на которое я наступила. Его не должно было там быть», – вспомнила кошмар Бушар.

Размер компенсации суд определит на одном из следующих заседаний.

Эжени хочет получить выплаты за моральный и физический ущерб.

Канадка занимает 116-е место в рейтинге WTA.

Лучший спортивный телеграм