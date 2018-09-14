Муж Серены Уильямс Алексис Оганян: «Карикатура на мою жену – расистская и женоненавистническая»

Супруг американки Серены Уильямс Алексис Оганян прокомментировал скандал, связанный с карикатурой на его жену, которая была опубликована на обложке газеты Herald Sun.

«Я был просто обескуражен, когда узнал о том, что главный редактор этого издания, опубликовавшего расистскую и женоненавистническую карикатуру на мою жену, входит в организацию Male Champion of Change. Это что, тоже такая сатира?» – написал Оганян в твиттере.

Male Champion of Change позиционирует себя как организация, которая намерена изменить роль мужчины и сделать его лидером в гендерном неравенстве.

Автор карикатуры Марк Найт удалился из твиттера из-за угроз семье и друзьям.

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