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Daily Mail: мужчин на «Шлемах» штрафуют почти в три раза чаще, чем женщин

Daily Mail: мужчин на «Шлемах» штрафуют почти в три раза чаще, чем женщин
Eurosport

14/09/2018 в 19:33Обновлено Вчера в 00:46

Статистика тоже выступила против Серены Уильямс.

Финал US Open-2018 в женском одиночном разряде был омрачен ссорой между Сереной Уильямс и арбитром на выше Карлосом Рамосом. Теннисистка получила три предупреждения и в итоге лишилась целого гейма.

В разговоре с супервайзером и главным судьей Серена настаивала, что мужчин за аналогичное поведение не наказывают, но статистика не совсем подтверждает слова Уильямс-младшей.

Как сообщает Daily Mail, за последние 20 лет на турнирах «Большого шлема» женщин наказывали чаще только за подсказки тренеров (152 против 87 у мужчин). По всем остальным категориям теннисисты отхватывали намного чаще теннисисток:

  • разбитые ракетки (646-99);
  • ругательства (344-140);
  • пробивание со злостью мяча (49-35);
  • неспортивное поведение (287-67);
  • вербальные оскорбления (62-16);
  • видимая непристойность (20-11).

Всего мужчины получили 1495 предупреждений, женщины – 520 (в 2,88 меньше). Даже на четырех мэйджорах 2018 года теннисистов карали чаще – 85-44.

  • В финале Серена получила предупреждения за подсказки со стороны тренера, разбитую ракетку и оскорбления в адрес судьи. Последний проступок стоил ей целого гейма.
  • Серена проиграла Наоми Осаке в двух сетах – 2:6, 4:6.

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