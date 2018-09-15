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Судья, отработавший 38 US Open: «Серена Уильямс, извинись, или мы бойкотируем следующий матч»

Судья, отработавший 38 US Open: «Серена, извинись, или мы бойкотируем следующий матч»
Eurosport

Вчера в 12:07Обновлено 3 ч. назад

Рефери не собираются терпеть капризы теннисистки.

Скандал между Сереной Уильямс и теннисными судьями, спровоцированный поведением теннисистки в финале US Open, набирает ход.

Рефери Боб Кристиансон, который обслуживал матчи US Open 38 лет подряд, поделился мнением о конфлиекте и пригрозил Серене последствиями:

«Это самая неприятня шумиха за 40 лет моей карьеры. Мы требуем извинений Серены перед конкретным судьей и всем корпусом в целом. Если мы не получим желаемого, то вероятен бойкот ее следующего матча. Нам никогда не приходилось прибегать к этому, но судьи запуганы. У судей нет адвокатов. Нам не дают говорить с прессой без разрешения. Мы в наморднике и не можем донести свою точку зрения.

Сексизм в отношении Серены? Я думаю, это кошмар какой-то. Нет тут никакого сексизма. Она и раньше так взрывалась – обычно, когда проигрывала. А судья Карлос – один из лучших в мире. Он многократно проверен – у него 10 или 12 финалов «Большого шлема». Даже взрывы Макинроя не продолжались так долго. Притом тренер Серены признал, что подсказывал ей с трибун. И она назвала Карлоса вором. Это явное нарушение. Сломанная ракетка – тоже», – заявил Кристиансон.

  • В финале US Open Серена уступила японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6. Хотя была фаворитом.
  • Судья Рамос по ходу игры оштрафовал младшую Уильямс на гейм за три нарушения. После игры Серена назвала его сексистом.

Автор карикатуры на Серену удалился из твиттера из-за угроз семье и друзьям

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