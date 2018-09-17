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«Женщинам не разрешено половины того, что позволено мужчинам». Серену Уильямс не отпустило

«Женщинам не разрешено половины того, что позволено мужчинам». Серену не отпустило
Eurosport

17 ч. назадОбновлено 16 ч. назад

Американка снова пожаловалась на дискриминацию.

Серена Уильямс впервые высказалась после истерики в финале US Open-2018, когда была оштрафована за нарушение правил судьей Карлосом Рамосом. Тогда американка назвала португальского арбитра вором, за что Серену наказали геймом, а позже и штрафом в 17 тысяч долларов.

«Судья сказал, что мой тренер сделал жест, но я ничего не поняла. Потому что у нас нет с ним никаких условных сигналов. Меня огорчает, что женщинам не разрешается даже половины того, что позволено мужчинам. Я ни в чем не раскаиваюсь. Очень важно отстаивать то, во что ты веришь», – цитирует Уильямс Express.

  • Серена проиграла в финале US Open-2018 Наоми Осаке в двух партиях.
  • Руководство Australian Open заявило, что Рамос не будет обслуживать матчи Уильямс в январе, когда начнется турнир. Будет интересно.

Серена Уильямс испортила финал US Open. Чемпионка не умеет проигрывать и всегда ищет крайних

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