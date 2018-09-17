«Женщинам не разрешено половины того, что позволено мужчинам». Серену Уильямс не отпустило

Серена Уильямс впервые высказалась после истерики в финале US Open-2018, когда была оштрафована за нарушение правил судьей Карлосом Рамосом. Тогда американка назвала португальского арбитра вором, за что Серену наказали геймом, а позже и штрафом в 17 тысяч долларов.

«Судья сказал, что мой тренер сделал жест, но я ничего не поняла. Потому что у нас нет с ним никаких условных сигналов. Меня огорчает, что женщинам не разрешается даже половины того, что позволено мужчинам. Я ни в чем не раскаиваюсь. Очень важно отстаивать то, во что ты веришь», – цитирует Уильямс Express.

Серена проиграла в финале US Open-2018 Наоми Осаке в двух партиях.

Руководство Australian Open заявило, что Рамос не будет обслуживать матчи Уильямс в январе, когда начнется турнир. Будет интересно.

Серена Уильямс испортила финал US Open. Чемпионка не умеет проигрывать и всегда ищет крайних

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