Муж Серены Уильямс требует независимое исследование наказаний мужчин и женщин на «Шлемах»

14 сентября крупнейшие медиа опубликовали статистику наказаний теннисистов и теннисисток на турнирах «Большого шлема» за последние 20 лет. Результаты опровергали утверждения Серены Уильямс, что судьи спускают все мужчинам с рук на корте.

Но супруг Серены Алексис Оганян не согласился со статистикой и наехал на NY Times и журналиста Кристофера Клэйри.

«Немного статистической помощи NY Times и Кристоферу Клэйри. Аргумент заключается в том, что женщин в среднем наказывают чаще за инцидент, чем мужчин. Эта статистика всего лишь показывает, что мужчины в целом получают больше наказаний.

Скажем, если мужчин наказали 344 раза из 3440 случаев нецензурной брани (10%), а женщин – 140 раз из 700 (20%), то получается, что женщин наказывают в два раза чаще за одно и тоже нарушение.

С радостью помогу с финансированием независимой исследовательской группы для проведения настоящего анализа. Статистика может быть поучительной, когда вы знаете, что ищете.

А это лицо Клэйри, когда он понял, что попусту растратил чернила на ложный заголовок ради исследования, которое ничего не стоит. Как ответит NY Times?»

Клэйри – журналист NY Times, который работает на «Шлемах» с 1990 года. За его плечами 15 Олимпиад и 5 чемпионатов мира по футболу.

В финале US Open арбитр Карлос Рамос наказал Серену Уильямс за подсказки тренера (устное предупреждение), разбитую ракетку (снятие очка) и оскорбление судьи (снятие гейма).

Серена оскорбляла женщин и снялась в пародии на лесбиянку. Она бьется за себя, а не за равные права

Серена Уильямс испортила финал US Open. Чемпионка не умеет проигрывать и всегда ищет крайних

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме