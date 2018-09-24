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«Жесты? Не понимаю, о чем он». Серена Уильямс наехала на собственного тренера

«Жесты? Не понимаю, о чем он». Серена наехала на собственного тренера
Eurosport

1 час назад

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Серена Уильямс вновь вернулась к теме скандального финала US Open-2018 против Наоми Осаки. По ходу игры американка получила предупреждение за подсказки тренера и возмутилась наказанию.

Сразу после встречи Патрик Муратоглу признал, что давал указания теннисистке. Сама Серена эту тему затронула лишь спустя две недели.

«Я не понимаю, о чем он говорит. Я спрашивала у него: никаких подсказок не было. У нас нет никаких сигналов и никогда не было, а он говорит, что показывал какие-то жесты.

Ты говорил, что делал жесты, потом говорил, что давал мне указания. В этом нет никакого смысла, зачем он это делает? Сейчас я просто стараюсь отойти от того инцидента», – заявила Серена в интервью Sunday Project.

  • На первом предупреждении арбитр Карлос Рамос не остановился. Он снял с Серены очко за разбитую ракетку и гейм – за оскорбления в свой адрес.
  • После матча Уильямс-младшая была оштрафована на 17 тысяч долларов.

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