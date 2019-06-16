Организаторы US Open обсуждают экспериментальное нововведение. Один из старейших теннисных принципов – игрок сам принимает решения на корте. Но уже на четвертом «Шлеме» сезона-2019 подсказки тренеров между розыгрышами могут быть официально легализованы.

Тренерам уже разрешили подсказывать во время квалификационных матчей Australian Open и US Open, и снятие запрета на играх основной сетки – логичное развитие событий.

Как сообщает The Telegraph, вопрос обсуждался во время «Ролан Гаррос» с представителями всех четырех «Шлемов». Австралийский мэйджор, скорее всего, последует примеру американского. French Open и Уимблдон не высказались против этой инициативы, но, вероятно, сохранят верность традиции.

Во время финала US Open-2018 Серена Уильямс получила предупреждение за подсказки тренера Патрика Муратоглу, что вылилось в скандал.

Впоследствии Муратоглу признал, что делал подсказки, но Серена и дальше отрицала этот факт.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android