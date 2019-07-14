Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о проблемах с получением визы в США.

«С февраля жду визу в Америку на серию турниров. На все запросы ответ слышим один и тот же: «Ваше дело на рассмотрении». Забрать паспорт – не вариант. Как бы это все ускорить? Может быть, мне стоит попросить помощи у Дональда Трампа? Очень хочу сыграть на турнирах в США», – написала Кузнецова в инстаграме.

С 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке будет сыгран последний мэйджор сезона – US Open.

Кузнецова – победительница двух турниров «Большого шлема» (US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009).

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