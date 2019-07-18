Организаторы US Open раздумывают о предоставлении уайлд-кард 15-летней американской теннисистке Кори Гауфф.

Такое решение пойдет в разрез с правилом Каприати, согласно которому теннисист до достижения 16-летнего возраста может сыграть только на трех турнирах. Гауфф уже выступила на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также на соревнованиях в Майами, пишет New York Post.

«Мы надеемся увидеть Кори в основной сетке US Open. Она завоевала сердца американских фанатов выступлением на Уимблдоне – не каждый спортсмен ее возраста становится центром внимания», – заявил глава USTA по связям с общественностью Крис Видмайер.

Гауфф занимает 141-е место в текущем рейтинге WTA. Это дает ей право выступить в квалификации US Open.

На Уимблдоне она дошла до 1/8 финала, обыграв Винус Уильямс, Магдалену Рыбарикову и Полону Герцог.

Кори вылетела от будущей победительницы – Симоны Халеп.

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