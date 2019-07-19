На Открытом чемпионате США по теннису вновь будут разыграны рекордные призовые.

Общий фонд призовых составит 57 миллионов долларов, что на четыре млн больше, чем в 2018-м году. Победители одиночных разрядов заработают по 3,85 миллиона (в 2018-м – 3,35 млн), проигравшие в первом круге – 58 тысяч (в 2018-м – 54 тысячи). За последние четыре года призовые за первый круг US Open возросли на 47%, сообщает сайт турнира.

US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября. Квалификация начнется 19 августа.

Весь турнир покажет Eurosport.

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