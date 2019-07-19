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«Вдохновляюсь бизнес-лидерами». Шарапова знает, чем заняться после окончания карьеры
Это вам не какие-то романы!
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что читает книги о лидерстве в бизнесе.
«В последнее время выбираю книги, вдохновляясь бизнес-лидерами. Недавно закончила «Сделай доброе дело» Даниэля Любецки, сейчас читаю автобиографию Ивон Шуинар «Патагония». Порекомендуете, что мне почитать, когда я ее закончу?» – написала 32-летняя Шарапова.
- На Уимблдоне Шарапова вылетела в первом круге, снявшись в конце матча против француженки Полин Пармантье.
- Мария заявлена на US Open.
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