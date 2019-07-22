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«Былая сила не вернется за четыре месяца». Маррей не гарантирует участие на US Open

«Былая сила не вернется за четыре месяца». Маррей не гарантирует участие на US Open
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Возможно, камбэк придется отложить до Мельбурна.

Энди Маррей приступил к тренировкам на харде, но пока не готов ответить, выступит ли он на US Open.

«Былая сила не вернется за три или четыре месяца. Это займет 9-12 месяцев. Мне нужно привести мышцы к определенной кондиции, прежде чем я смогу выйти на одиночные матчи и играть пятисетовики. Иначе я могу нанести себе ущерб.

Я счастлив, что боли нет, и хочу привести свое бедро в наилучшее состояние. Тогда я смогу вернуться в соревнования», – сказал Маррей, слова которого приводит Tennis365.

  • Маррей проиграл в первом раунде Australian Open-2019, после чего перенес операцию и пропустил «Ролан Гаррос».
  • На Уимблдоне-2019 Энди выступил в мужском парном разряде и в миксте.
  • В июле стало известно, что Энди и его супруга Ким ждут третьего ребенка.
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