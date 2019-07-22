Энди Маррей приступил к тренировкам на харде, но пока не готов ответить, выступит ли он на US Open.

«Былая сила не вернется за три или четыре месяца. Это займет 9-12 месяцев. Мне нужно привести мышцы к определенной кондиции, прежде чем я смогу выйти на одиночные матчи и играть пятисетовики. Иначе я могу нанести себе ущерб.

Я счастлив, что боли нет, и хочу привести свое бедро в наилучшее состояние. Тогда я смогу вернуться в соревнования», – сказал Маррей, слова которого приводит Tennis365.

Маррей проиграл в первом раунде Australian Open-2019, после чего перенес операцию и пропустил «Ролан Гаррос».

На Уимблдоне-2019 Энди выступил в мужском парном разряде и в миксте.

В июле стало известно, что Энди и его супруга Ким ждут третьего ребенка.

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