Мария Шарапова после поражения от Анетт Контавейт на старте турнира в Торонто заявила, что на US Open будет работать с тренером Борны Чорича Риккардо Пьятти.

«Я всегда наблюдала за Риккардо со стороны, ценю его опыт и опыт его команды. Сборы с ним были похожи на возвращение к основам. Я была вместе с семьей, работала утром и вечером. Было весело.

Очень горжусь приложенными усилиями. Конечно, хочется сразу увидеть результаты, но я не ожидала моментального эффекта. Я просто довольна выбором, проделанной работой и счастлива, что сыграла. Я разочарована результатом матча, но из него можно извлечь позитив. Уделила внимание многим техническим аспектам. Чувствую, что плечо становится лучше. Я работала над ним не один месяц и наконец смогла тренировать подачу, хотя это не получалось на протяжении года», – цитирует Шарапову сайт WTA.

В академии Пьятти Шарапова провела июльский сбор.

Последний тренер Шараповой Томас Хогстедт будет работать с Ребеккой Питерсон.

Со шведским специалистом Мария сотрудничала с 2011-го по 2013-й и с 2018-го по настоящий момент, выиграв за эти периоды «Ролан Гаррос» в 2012 году.

«Надеюсь, он будет в моей команде уже на US Open». Хогстедт променял Шарапову на Питерсон

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