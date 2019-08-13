Британский теннисист Энди Маррей объявил, что не будет выступать на US Open в одиночном разряде.

«Это решение, которое я принял вместе со своей командой. Не хочу принимать уайлд-кард сейчас, потому что не знаю, как буду себя чувствовать после матча. Чувствую, что хотел бы быть к себе справедливым и сыграть пару матчей, прежде чем принимать такое решение», – цитирует Маррея сайт ATP.

Ранее Маррей получил уайлд-кард на турнир в Цинциннати и в первом круге уступил французу Ришару Гаске со счетом 4:6, 4:6.

Энди – бывшая первая ракетка мира одиночном разряде, единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

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