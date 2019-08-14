Финалист US Open-2018 Хуан Мартин дель Потро не выступит в Нью-Йорке в 2019 году и потеряет 1200 рейтинговых очков.

Аргентинец не смог до конца залечить больное колено. В основной сетке мужского одиночного разряда место Дель Потро займет Денис Кудла, передает пресс-служба американского «Шлема».

Из-за проблем со здоровьем Дель Потро в 2019 году не защитил титулы в Акапулько и Индиан-Уэллс, пропустил три турнира «Большого шлема», выступив только на «Ролан Гаррос» (4-й раунд).

US Open – самый удачный мэйджор в карьере Хуана Мартина. Здесь он выиграл титул в 2009 году, а спустя 9 лет проиграл в финале Новаку Джоковичу.

Ранее от участия в одиночном разряде US Open отказался Энди Маррей.

Маррей не выступит на US Open в одиночном разряде

Качай приложение Eurosport для iOS или Android