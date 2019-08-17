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NYT: Рамос не будет обслуживать матчи Серены на US Open-2019. Именно он судил финал в прошлом году
Топовые игроки важнее рефери.
Теннисный судья Карлос Рамос не будет обслуживать матчи Серены Уильямс на US Open-2019.
«Судья Карлос Рамос не работал на матчах Серены Уильямс после скандального финала US Open-2018. Официальные лица турнира сообщили мне, что он не будет судить ее матчи и на турнире в 2019 году», – написал журналист The New York Times Кристофер Клэйри в твиттере.
- В финале-2018 Рамос сперва вынес Серене предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу, затем наказал ее штрафным очком за сломанную о корт ракетку. Затем он оштрафовал теннисистку на гейм за оскорбление судьи.
- После игры младшая Уильямс обвинила арбитра в сексизме.
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