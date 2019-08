Теннисный судья Карлос Рамос не будет обслуживать матчи Серены Уильямс на US Open-2019.

«Судья Карлос Рамос не работал на матчах Серены Уильямс после скандального финала US Open-2018. Официальные лица турнира сообщили мне, что он не будет судить ее матчи и на турнире в 2019 году», – написал журналист The New York Times Кристофер Клэйри в твиттере.

В финале-2018 Рамос сперва вынес Серене предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу, затем наказал ее штрафным очком за сломанную о корт ракетку. Затем он оштрафовал теннисистку на гейм за оскорбление судьи.

После игры младшая Уильямс обвинила арбитра в сексизме.

