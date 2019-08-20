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Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца

Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
Eurosport

1 час назад

Ужасное событие в жизни спортсменки.

17-летняя американка Аманда Анисимова снялась с US Open-2019 из-за трагических событий в семье.

Отец теннисистки и по совместительству ее тренер Константин был найден мертвым в понедельник, сообщает ESPN. Причины смерти пока неизвестны.

  • Семья Анисимовой переехала в США в 1998 году, за три года до рождения Аманды.
  • Аманда – 24-я ракетка мира. В этом году она дошла до 1/8 финала на мэйджоре в Австралии и до полуфинала на «Ролан Гаррос».

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