Ведущие теннисистки мира поучаствовали в промодне компании Nike, который проходил в Нью-Йорке.

Японка Наоми Осака, американки Серена Уильямс, Слоан Стивенс и Мэдисон Киз, представительница России Мария Шарапова, украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп, француженка Каролин Гарсия, гречанка Мария Саккари, белоруска Арина Соболенко и чешка Петра Квитова поделились знаниями с молодыми американскими теннисистками – и заодно снялись в совместной фотосессии.

26 августа в Нью-Йорке стартует основная сетка финального мэйджора сезона – US Open. Следить за всеми матчами можно при помощи Eurosport Player.

В прошлом году победу на US Open в женском одиночном разряде одержала Осака.

Лучшим у мужчин стал серб Новак Джокович.

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