Перед жеребьевкой US Open стал известен список 32 сеяных теннисистов.Он практически полностью повторяет рейтинг ATP – отсутствует лишь травмированный аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.

Первый номер посева – у Новака Джоковича (Сербия), следом расположились Рафаэль Надаль (Испания) и Роджер Федерер (Швейцария). Четвертый номер принадлежит Доминику Тиму (Австрия), пятый – Даниилу Медведеву (Россия). Девятый номер получил еще один теннисист из России Карен Хачанов.

Ознакомиться с полным списком можно на сайте ATP.

Жеребьевка основной сетки US Open состоится сегодня, 22 августа, в 19:00.

Основная сетка турнира стартует 26 августа.

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