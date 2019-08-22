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Медведев – пятый сеяный на US Open, у Хачанова – девятый номер
Все согласно рейтингу ATP.
Перед жеребьевкой US Open стал известен список 32 сеяных теннисистов.Он практически полностью повторяет рейтинг ATP – отсутствует лишь травмированный аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.
Первый номер посева – у Новака Джоковича (Сербия), следом расположились Рафаэль Надаль (Испания) и Роджер Федерер (Швейцария). Четвертый номер принадлежит Доминику Тиму (Австрия), пятый – Даниилу Медведеву (Россия). Девятый номер получил еще один теннисист из России Карен Хачанов.
- Ознакомиться с полным списком можно на сайте ATP.
- Жеребьевка основной сетки US Open состоится сегодня, 22 августа, в 19:00.
- Основная сетка турнира стартует 26 августа.
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