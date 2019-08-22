«Жду, в каком матче Шарапова снимется». Комментаторы Eurosport – о русских и фаворитах на US Open

На будущей неделе стартует Открытый чемпионата США. И всех, конечно, волнует, как выступят русские теннисисты, кто возьмет титул, а кто станет неожиданностью турнира. На важнейшие вопросы ответили комментаторы Eurosport Илья Геец, Екатерина Бычкова и Максим Янчевский.

Каковы шансы Медведева и Хачанова?

Илья Геец

Не думаю, что случится такое уж супервыступление Медведева, которого все ждут. Он без сил закончил последнюю неделю в Цинциннати. Даже на фотографиях, которые выкладывали из Нью-Йорка, видно, что он еле сидит – у человека даже улыбаться сил нет. Не уверен, что он за неделю снимет такую сильную нагрузку на организм. Плюс на US Open будут пятисетовики – это дополнительная нагрузка.

Мне не до конца понятно, на что способен Медведев. Он сказал, что четвертьфинал будет для него хорошим достижением. Тут я согласен. Но если Даниил даже со своими вот этими подачами дойдет до полуфинала, тогда окончательно родится звезда. На этом US Open мы многое узнаем относительно Медведева.

А вот шансы Карена я оценил бы выше. Не скажу, что он в отличной форме, но главное, что он прошел те моменты, когда у него ничего не получалось. Будет смело играть – пройдет далеко. Все зависит от него, ведь по мощи с ним мало кто сравнится.

Максим Янчевский

Даниил должен доходить до четвертьфинала. Медведев посеян под пятым номером, Хачанов – под девятым, поэтому мое главное опасение – чтобы жребий не свел их уже в четвертом круге. В прошлом году Карен провел на US Open отличный матч против Надаля. Это означает, что покрытие ему подходит. И вопрос физического состояния выйдет на первый план, потому что в США пятисетовый формат.

Думаю, оба должны доходить далеко: Даниил – четвертьфинал, Карен – четвертый круг, а при удачном жребии четвертьфинал. Дальше будет сложнее, учитывая двухнедельный формат турнира. Плюс Медведев на «Больших шлемах» до 1/4 финала еще не доходил. Он и сам говорил, что четвертьфинал будет приемлемым результатом.

Екатерина Бычкова

После того, как Медведев отыграл хорошо всю предыдущую серию, он один из претендентов – среди топ-4 точно. Один из фаворитов, безусловно. Карен последние два года играл довольно ровно до третьего-четвертого круга, от него тоже ждут как минимум этого результата. Возможно, его улучшения. Каким будет это улучшение – посмотрим в реальном времени.

Даниил МедведевGetty Images

Что ждете от Шараповой?

Илья Геец

Много лет ничего не жду от Марии. Там травмы: плечо, спина, нога, пятка – все уже переломано. Жду, в каком матче она снимется. Если она целиком сыграет хотя бы один матч и победит, думаю, будет хорошо.

Максим Янчевский

О состоянии Шараповой может рассказать только сама Шарапова. Ее выступление на US Open, как и на всех турнирах этого сезона – одна большая загадка. Понятно, что были проблемы с плечом, которые выбили ее на полгода – от такой травмы просто так не избавиться.

За нее говорит то, что она любит выступать в Нью-Йорке, у Марии там хорошие результаты. Не беру в расчет победу в 2006-м, а говорю об отдельных матчах. До поражения от Суарес-Наварро в прошлом году у нее была потрясающая серия в вечерних сессиях. Не забываем о матче с Халеп в первом круге, когда она только вернулась после скандала с мельдонием. Мария умеет мобилизоваться, а Нью-Йорк – прекрасное место, чтобы сделать это снова.

Но отсутствие большого числа матчей может сыграть с Шараповой злую шутку. Она умеет набирать форму по ходу турнира, но из того, что мы видели на американской серии, было тяжеловато – в плане передвижения и допущенных ошибок.

Шансы на что-то грандиозное весьма туманны. Но мы знаем, что цели у Марии всегда самые высокие.

Екатерина Бычкова

Ничего не жду от Шараповой. Просто отстаньте от Маши – она играет как играет. Будет результат – будет тема для разговоров. Ждать от нее чего-то сейчас бесполезно, потому что пока у нее не получается. Вот когда начнется период, в котором станет получаться… а может, такого и не будет уже вообще.

Мария ШараповаGetty Images

Кто из русских пройдет дальше остальных?

Илья Геец

Верю и всегда верил в Касаткину. Даша провалила первые полсезона и плохо играла. Но сейчас она играет здорово, пусть и не показывает очень высоких результатов. После того как она определилась с тренером и прошла отрезок без коуча – пересмотрела взгляды и заиграла. И на харде может далеко зайти. Ну и Кузнецова. Все зависит от жребия: можно попасть на сумасшедшую Андрееску или Серену, а можно – на Возняцки. Это разные вещи.

Что касается мужчин, то я не понимаю, как физически Медведев проведет турнир. Еще Рублев может далеко пройти, пусть даже он будет несеяным. То, что он играет неделю перед US Open, небольшой минус. Видимо, он не делает на ставку на этот турнир.

Максим Янчевский

К Медведеву будет приковано все внимание, учитывая, что на «Ролан Гаррос» он вылетел в первом круге, на Уимблдоне – в третьем. Ждем прорыв! Для теннисиста из топ-5 пора делать шаг уже на главных турнирах.

У девчонок сейчас печальная ситуация. Впервые после внедрения 32 сеяных у России не будет ни одной теннисистки в посеве. Много опасений за жребий: могут попасть на сеяных, могут друг на друга.

Сейчас многое зависит от Кузнецовой. Кажется, что она опять голодна до побед – как же прекрасно она провела турнир в Цинциннати! Надеюсь, соперницы задрожат, зная и видя ее текущую форму. Жду от нее успешного выступления.

И все мы заждались ту игру и теннис, которыми радовала нас Касаткина. Загадкой выглядит и состояние Екатерины Александровой. О ней мало говорят, но она тихой сапой пробралась в топ-50. Под тихой сапой я имею в виду кропотливый труд, который они проделали вместе с отцом. Екатерина показывает хорошую игру на протяжении всего сезона.

Екатерина Бычкова

А может, и Андрей Рублев! Он же неплохо сейчас сыграл – один из трех наших претендентов. Может, дойдет до четвертьфинала или даже дальше. Я думаю, что все трое могут неплохо сыграть – дойдут до второй недели. Но кто пройдет дальше, все же не рискну предположить.

У женщин хотелось бы, чтоб Даша Касаткина хорошо сыграла, Вероника Кудерметова. Пока нет у них всплеска, чтобы можно было сказать, что кто-то из них сыграет полуфинал US Open. Но все так непредсказуемо, что может оно произойдет – и Александрова дойдет до полуфинала. Такое тоже возможно, но зависит от того, какая будет сетка у девочек.

Дарья КасаткинаEurosport

Смогут ли Осака и Джокович защитить титул?

Илья Геец

На этом US Open у Джока, возможно, получится. Про Новака сложно говорить, потому что он плохо играет на регулярных турнирах, а потом приезжает на «Большой шлем» и выступает совсем иначе. Но я все равно верю, что Новак проиграет. Тому же Медведеву. Но вопрос не почему они проиграют, а кто выиграет.

Осака вряд ли опять возьмет этот тутул.

Максим Янчевский

Если ждать нового чемпиона, то у девушек. Не уверен, что Осака защитит титул. Она меняла тренера, говорила, что не получает удовольствие от игры. Ей будет очень сложно.

Екатерина Бычкова

Осака точно нет, а Джокович – явный лидер. У него по очкам большой запас, по результатам – он выиграл два турнира «Большого шлема» в этом году. Невозможно не считать его одним из фаворитов турнира.

Новак ДжоковичGetty Images

Кто главный фаворит US Open?

Илья Геец

Главный фаворит любого турнира – лучший игрок мира Надаль. Думаю, он и выиграет.

У женщин есть такие игроки, которые без травмы вынесут любого. Та же Андрееску, та же Осака – есть теннисистки, которые играют как здорово, так и плохо. Я бы хотел, чтобы Серена, но ее физика…

Если Андрееску без травм и все матчи доиграет, то она победит. Халеп? Для меня Симона на хардовом турнире «Большого шлема» не фаворит.

Максим Янчевский

С учетом победы на Уимблдоне – Джокович будет фаворитом. Если он на траве победил, то и на харде должен всех разрывать. Тройка будет неизменной – молодые подбираются, но разыграют Новак, Рафа и Роджер. Даю 60-70% в пользу Джоковича.

В центре внимания будет Серена. Посмотрим, насколько в порядке у нее будет с нервами – порой такие концерты случаются. Возможно, выстрелит та, на которую никто не смотрит.

Интересно посмотреть на Халеп. После победы на Уимблдоне она должна расслабиться и кайфовать. Я бы поставил на Симону, если она в порядке в физическом состоянии. Квитова и Плишкова – сомнительно.

Только на второй неделе можно будет что-то говорить. Хотя Серена оставалась наедине с тремя не самыми рейтинговыми теннисистками, и все думали: «Ну все, титул у Серены». Потом она проигрывала Винчи, Осаке, Стосур. До последнего нельзя сказать, кто поднимет кубок.

Екатерина Бычкова

Джокович – главный фаворит, несмотря на то, что его Медведев обыграл. В трех партиях – здесь надо будет играть пять, и это важный момент.

У женщин – может быть, молодежь? Какая-нибудь Андрееску. Конечно, без Серены Уильямс никуда: она отдельно взятый элемент женского тенниса. Конечно, если ей хватит нервов и всего остального – в последнее время она вылетает на серьезных турнирах именно головой. Это очевидно уже, когда в Канаде она снялась, проигрывая 1:3… Она явный лидер, но каждый будет пытаться ее обыграть. Думаю, это должен быть кто-нибудь из молодежи.

Серена УильямсEurosport

За кем из андердогов стоит следить внимательнее?

Илья Геец

Тима можно назвать андердогом. У него же нет титула. В этом году с новым тренером он здорово играет на харде. Если не большая тройка, то либо Тим, либо Медведев, который по-прежнему непонятен.

У женщин – та же Андрееску. Кенин способна дойти очень далеко. Ну и Элина Свитолина, хотя ее сложно назвать андердогом. Мэдисон Киз – теннисистка, которая может обыграть абсолютно любого, если у нее идет подача. Иногда у женщин выстреливают так неожиданно.

Максим Янчевский

Первый после них и тот, кто стал грамотнее подходить к календарю – это Тим. Но он уже не андердог, а полноценный финалист «Ролан Гаррос». Из молодых я бы обратил внимание на Хуркача из Польши и Оже-Альяссима из Канады. В психологическом плане у них все в порядке, да и уровень тенниса они показывают отличный. Оба претендуют на молодежный Итоговый турнир.

Впечатлила София Кенин, которой папа дает советы – половину на русском, половину на английском. У нее будет поддержка американцев. Бенчич – туманно, но будет интересно за ней последить.

Екатерина Бычкова

Я из девочек за Андрееску – она очень неожиданно в этом году выстреливала на турнирах. У мужчин может быть кто угодно – очень большой список претендентов. Пусть это будет Оже-Альяссим.

София КенинGetty Images

Ваш идеальный финал?

Илья Геец

Медведев – Кирьос и Касаткина – Кузнецова.

Максим Янчевский

Российские финалы доставили бы потрясающее удовольствие. Но у женщин хотел бы матерый финал, что-то из серии Кузнецова – Азаренко.

Если скажу, что мужской финал с кем-то из трио Медведев, Хачанов и Рублев, то это будет не слишком правдоподобно. Если убрать большую тройку и представить сенсационный турнир, то Медведев – Тим.

Екатерина Бычкова

У женщин – чтобы было что-то такое, как Квитова и Осака в Австралии – прекрасный женский финал. Андрееску та же или Наоми Осака, или Бенчич, например, против Слоан Стивенс или Мэдисон Киз. Мужской финал пусть будет Даниил Медведев и Новак Джокович – вот такой реванш.

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