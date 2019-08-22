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Шарапова сыграет с Сереной в первом круге US Open

Шарапова сыграет с Сереной в первом круге US Open
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

Культовое противостояние уже на старте американского мэйджора.

Российская теннисистка Мария Шарапова узнала соперницу по первому кругу US Open-2019.

    97-я ракетка мира на настоящий момент сыграет с шестикратной победительницей американского турнира «Большого шлема» Сереной Уильямс.

    • Это будет 23-я встреча теннисисток в рамках WTA-тура. 19 из них остались за американкой.
    • На счету Шараповой одна победа на US Open – в 2006 году.
    • Последний мэйджор сезона стартует 26 августа.

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