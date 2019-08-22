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Шарапова сыграет с Сереной в первом круге US Open
Культовое противостояние уже на старте американского мэйджора.
Российская теннисистка Мария Шарапова узнала соперницу по первому кругу US Open-2019.
97-я ракетка мира на настоящий момент сыграет с шестикратной победительницей американского турнира «Большого шлема» Сереной Уильямс.
- Это будет 23-я встреча теннисисток в рамках WTA-тура. 19 из них остались за американкой.
- На счету Шараповой одна победа на US Open – в 2006 году.
- Последний мэйджор сезона стартует 26 августа.
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