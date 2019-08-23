Первая ракетка мира Новак Джокович после жеребьевки US Open рассказал, изучают ли теннисисты сетку соревнований.

«Если честно, я думаю, что итоги жеребьевки изучает большинство игроков. Даже если они говорят «ну, я просто смотрю, с кем играю в следующем матче». Вы все равно смотрите на свою часть сетки и начинаете разведку. Смотрите, как они играют, ваша команда выступает в роли шпионов, изучая потенциальных соперников. По крайней мере, у меня так. Думаю, большинство смотрит сетку дальше первого раунда. Но, конечно, основное внимание уделяется следующему матчу и способам его обыграть», – цитирует 32-летнего серба ATP Tour.

По итогам жеребьевки US Open Джокович оказался в одной половине сетки с Роджером Федерером – они могут встретиться в полуфинале. Журналисты попытались сказать об этом Новаку, но тот заявил: «Не рассказывайте мне, пожалуйста. Я все изучу, когда уйду за кулисы. Мне нужно время, чтобы побыть одному».

Джокович стартует на US Open 26 августа матчем против испанца Роберто Карбаллеса.

В четвертьфинале он может встретиться с Даниилом Медведевым, который не пустил его в финал последнего «Мастерса».

«Жду, в каком матче Шарапова снимется». Комментаторы Eurosport – о русских и фаворитах на US Open

Качай приложение Eurosport для iOS или Android