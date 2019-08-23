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На US Open медиа смогут связаться с судьей по спорным моментам. Это сделано после скандала с Сереной
Эпизод в финале-2018 серьезно повлиял на турнир.
Организаторы US Open будут выводить на табло информацию о нарушениях правил, чтобы повысить осведомленность зрителей.
Сделано это было после прошлогоднего скандала в финале турнира, который устроила Серена Уильямс. Теперь в случае споров для объяснения с арбитром матча или главным судьей смогут связаться вещательные компании-партнеры и другие медиа.
На решающих стадиях турнира в официальных аккаунтах US Open будут размещаться официальные комментарии по спорным моментам. Подобные практики заимствованы из футбола и НБА, сообщает New York Times.
- В финале-2018 Рамос сперва вынес Серене предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу, затем наказал ее штрафным очком за сломанную о корт ракетку. Затем он оштрафовал теннисистку на гейм за оскорбление судьи.
- После игры младшая Уильямс обвинила арбитра в сексизме.
NYT: Рамос не будет обслуживать матчи Серены на US Open-2019. Именно он судил финал в прошлом году
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