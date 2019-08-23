Организаторы US Open будут выводить на табло информацию о нарушениях правил, чтобы повысить осведомленность зрителей.

Сделано это было после прошлогоднего скандала в финале турнира, который устроила Серена Уильямс. Теперь в случае споров для объяснения с арбитром матча или главным судьей смогут связаться вещательные компании-партнеры и другие медиа.

На решающих стадиях турнира в официальных аккаунтах US Open будут размещаться официальные комментарии по спорным моментам. Подобные практики заимствованы из футбола и НБА, сообщает New York Times.

В финале-2018 Рамос сперва вынес Серене предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу, затем наказал ее штрафным очком за сломанную о корт ракетку. Затем он оштрафовал теннисистку на гейм за оскорбление судьи.

После игры младшая Уильямс обвинила арбитра в сексизме.

NYT: Рамос не будет обслуживать матчи Серены на US Open-2019. Именно он судил финал в прошлом году

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