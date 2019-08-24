Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Мария Шарапова способна обыграть американку Серену Уильямс в первом круге US Open.

«По скорости ударов Серена, конечно, выше. Но по физическим кондициям, моторике передвижений Шарапова имеет небольшое преимущество. Вопрос, справится ли со скоростью полета мяча. Но если Шарапова будет держать свою подачу, то шансов на победу много, хотя я не помню, когда у нее была стабильная подача», – цитирует 71-летнего Тарпищева ТАСС.

Матч Марии и Серены на US Open состоится в ночь с 26 на 27 августа.

Теннисистки играли друг против друга 21 раз, Шарапова победила всего дважды.

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