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Сколько раз подряд Федерер выигрывал турнир? Как хорошо ты знаешь US Open

Сколько раз подряд Федерер выигрывал турнир? Как хорошо ты знаешь US Open
Евгений Коростелев

12 мин. назад

Квизы

Мощная умственная нагрузка перед началом последнего мэйджора сезона.

US Open-2019 стартует уже в ближайший понедельник. Пора определяться с фаворитами, аутсайдерами и проверить свои знания о турнире.

Наблюдайте за ходом матчей на каналах Eurosport и в приложении Eurosport Player и делайте ставки на любимцев и их противников, чтобы просмотр стал еще зрелищнее.

Используйте до 20 сентября при регистрации промокод BREAKUS2019, чтобы получить 750 рублей на счет. И это не фрибет, а реальный кэш!

  • Новак Джокович и Наоми Осака – действующие чемпионы US Open.
  • Турнир стартует 26 августа и завершится 8 сентября мужским финалом.
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