Сколько раз подряд Федерер выигрывал турнир? Как хорошо ты знаешь US Open

Квизы

US Open-2019 стартует уже в ближайший понедельник. Пора определяться с фаворитами, аутсайдерами и проверить свои знания о турнире.

Наблюдайте за ходом матчей на каналах Eurosport и в приложении Eurosport Player и делайте ставки на любимцев и их противников, чтобы просмотр стал еще зрелищнее.

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Новак Джокович и Наоми Осака – действующие чемпионы US Open.

Турнир стартует 26 августа и завершится 8 сентября мужским финалом.

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