Eurosport
Сколько раз подряд Федерер выигрывал турнир? Как хорошо ты знаешь US Open
Квизы
Мощная умственная нагрузка перед началом последнего мэйджора сезона.
US Open-2019 стартует уже в ближайший понедельник. Пора определяться с фаворитами, аутсайдерами и проверить свои знания о турнире.
Наблюдайте за ходом матчей на каналах Eurosport и в приложении Eurosport Player и делайте ставки на любимцев и их противников, чтобы просмотр стал еще зрелищнее.
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- Новак Джокович и Наоми Осака – действующие чемпионы US Open.
- Турнир стартует 26 августа и завершится 8 сентября мужским финалом.
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