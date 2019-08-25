За 51 год Открытой эры чемпионами US Open становились многие великие игроки, а кому-то турнир все-таки не покорился. В XXI веке у этого мэйджора самая большая сменяемость чемпионов, редко кто выигрывает его несколько раз подряд.

Поэтому этот тест на знание всех победителей новой эры – самый тяжелый. Постарайся справиться, вписывая фамилии теннисистов в строку. У тебя есть 8 минут. Удачи!

Новак Джокович и Наоми Осака – действующие чемпионы US Open.

Турнир стартует 26 августа и завершится 8 сентября мужским финалом.

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