Eurosport
Джокович и другие чемпионы. Назови всех победителей US Open в Открытой эре
Крайне сложный тест.
За 51 год Открытой эры чемпионами US Open становились многие великие игроки, а кому-то турнир все-таки не покорился. В XXI веке у этого мэйджора самая большая сменяемость чемпионов, редко кто выигрывает его несколько раз подряд.
Поэтому этот тест на знание всех победителей новой эры – самый тяжелый. Постарайся справиться, вписывая фамилии теннисистов в строку. У тебя есть 8 минут. Удачи!
- Новак Джокович и Наоми Осака – действующие чемпионы US Open.
- Турнир стартует 26 августа и завершится 8 сентября мужским финалом.
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